“Acredito que o PP deve caminhar com o projeto do presidente Bolsonaro, sim. Há aproximação muito forte, mas em relação às bancadas esse diálogo não foi feito de forma concreta, então não se pode dizer que há resistência ou não”

(André Fufuca, deputado federal do Maranhão e presidente interino do Progressistas, partido que é a locomotiva do Centrão, aos repórteres Raphael Di Cunto e Marcelo Ribeiro, do Valor. Ele foi escolhido pelo senador Ciro Nogueira, entre os 20 vice-presidentes, para substituí-lo no comando do partido enquanto o senador estiver na Casa Civil de Jair Bolsonaro)