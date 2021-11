“Se o Brasil quer crescimento econômico, não pode ter 80 milhões de pessoas de 18 a 65 anos excluídas do mercado de trabalho. Ficamos discutindo ‘Bolsa isso, auxílio aquilo’, mas o Estado não qualifica profissionalmente as pessoas. De nada adiantam explicações econômicas brilhantes se faltam políticas públicas que geram riqueza (…) O governo é liberal na economia e estatizante no Palácio do Planalto.”

(Alceu Moreira, deputado federal pelo MDB do Rio Grande do Sul, integrante do Centrão e e ex-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, à repórter Vera Rosa, do Estadão.)