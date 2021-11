O custo da desconfiança semeada por Bolsonaro, Lira e Nogueira

O Supremo avança para derrubar, hoje, o tapume que ainda oculta o modo do governo Jair Bolsonaro de construir maioria no Congresso, agenciado pelo Centrão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI).

A determinação judicial de transparência na prestação de contas das emendas parlamentares não identificadas no Orçamento da União (sob o código RP-9), fulmina uma operação bilionária manejada com êxito nos últimos nove meses pelo trio Bolsonaro, Lira e Nogueira.

No STF, ontem à noite, o placar estava em sete votos a favor e nenhum contra, com maioria assegurada entre os onze juízes. A reversão é pouco provável.

Entre outras razões, porque a juíza-relatora do caso, Rosa Weber, já atestou inexistência de padrões de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na administração dessa fatia do orçamento público. São R$ 18,5 bilhões em gastos neste ano direcionados a projetos em redutos eleitorais de parlamentares privilegiados pelos líderes do Centrão.

Supremo e tribunal de contas consideram impossível rastrear o dinheiro, com identificação dos autores das emendas, intermediários e beneficiários no destino.

Bolsonaro, Lira e Nogueira fizeram do segredo a alma do negócio. Um deputado, por exemplo, não sabe exatamente quanto outro recebeu, para o quê e a quem destinou a verba federal. Resultado: as relações nos plenários da Câmara e do Senado foram contaminadas.

Continua após a publicidade

Por lei, cada um dos 584 parlamentares tem direito a indicar, por emenda identificável no orçamento, investimento de R$ 15 milhões. Essa isonomia acabou liquidada na engrenagem de Bolsonaro, Lira e Nogueira com o objetivo de garantir maioria ao governo. Tudo no anonimato permitido pela rubrica “emenda de relator”. Criou-se um bilionário orçamento paralelo.

“Ano passado, deputados chegaram a receber R$ 150 milhões, 200 milhões”, comentou o deputado Ivan Valente (PSOL-SP) no plenário. “Por que? Porque vai votar com o governo, que vai ‘fidelizar’ o voto dele. Isso é um absurdo, é o arbítrio da presidência [da Câmara], é o arbítrio do relator do Orçamento, é o arbítrio do governo para comprar votos, para impedir o impeachment [de Bolsonaro], para bloquear a Oposição nesta Casa.”

As anomalias, no entanto, vão além. O deputado Danilo Forte (PSDB-CE) exemplifica: “A distorção criada fez com que no Ceará o município de Tauá recebesse R$ 184 milhões em ‘emendas de relator’, e, ao lado, Boa Viagem e Canindé, municípios muito maiores, continuem sem dinheiro até para cavar um poço d’água, porque as prefeituras não tinham um parlamentar aqui para defender uma ‘emenda de relator’ para eles.”

Com o orçamento paralelo, Bolsonaro, Lira e Nogueira semearam a desconfiança no Congresso. Passou a prevalecer a percepção de que alguns são mais iguais que outros, embora todos tenham um mesmo peso específico — um parlamentar, um voto.

Cita-se com frequência o caso do Mensalão da era Lula, quando a maioria governista era construída fora do orçamento, com malas de dinheiro. A concepção do Mensalão acabou recauchutada nas milionárias e nada transparentes ‘emendas de relator’ — ou seja, agora é “por dentro” do Orçamento.

Com a determinação do Supremo para abertura dos dados, nas próximas três semanas, será possível aferir se há exagero nessas críticas de deputados e senadores, partilhadas até por governistas que suspeitam ter sido menos privilegiado que os concorrentes no mesmo colégio eleitoral.

O estrago está feito. Tende a aumentar no compasso da retirada do tapume que oculta nomes e cifras milionárias nas “emendas de relator”. É o custo da desconfiança plantada por Bolsonaro, Lira e Nogueira no Congresso.