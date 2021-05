“Agora, se preparem, viu? Isso não vai ficar assim, principalmente para aquela gordinha ali”

(Deputada Alessandra Silva, do PSL de Minas Gerais, ontem, em ameaça aos policiais federais e fiscais da Infraero no aeroporto de Confins depois de ter sido retirada de um avião por tentar embarcar com uma tesoura na bagagem, o que é proibido no mundo inteiro)