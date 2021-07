“No Brasil de hoje, não é de se espantar que um líder populista se recuse a obedecer as regras vigentes, que queira suas próprias regras para disputar as eleições e que se recuse a ter seu legado escrutinado pela sociedade no bojo de uma eleição política”

(Edson Fachin, juiz do Supremo Tribunal Federal, que vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral na eleição do próximo ano).