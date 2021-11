Moro sobre Lira: “Transparência evita desvio, não queremos outro Mensalão”

“A governabilidade tem que ser construída com base em projetos e princípios e não na distribuição do orçamento da União de forma arbitrária, obscura e sem controle. Transparência com o dinheiro público evita desvios. Não queremos voltar ao tempo do Mensalão.”

(Sergio Moro, ex- juiz, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e provável candidato à presidência da República pelo Podemos. Ele comentou a decisão da juíza Rosa Weber, do Supremo, de lacrar a usina de recursos públicos usados pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para dar ao governo Bolsonaro resultados favoráveis no plenário da Câmara.)