“Mesmo se parecer impossível, continue, insista. Se eu não tivesse passado dessa vez [no vestibular de Pedagogia da Universidade Estadual do Maranhão], mesmo com 60 anos, eu iria tentar. Se fosse pra eu passar com 70 anos, eu ia passar, mas não ia desistir”

(Ana Maria Cabral, 60 anos de idade, técnica de enfermagem, aprovada na quinta-feira passada em vestibular da Universidade Estadual do Maranhão depois de 36 anos de tentativas ininterruptas, aos repórteres Lucas Vieira e Liliane Cutrim, do portal G1.)