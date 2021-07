“Transformaram Manaus num laboratório de experiências. Isso levou a óbitos e a outras graves consequências. Enquanto as pessoas precisavam de oxigênio, um grupo de médicos, usavam remédios ineficazes, sem qualquer comprovação científica, como a cloroquina. A CPI provou o grau de irresponsabilidade disso. Esses médicos cometeram crime sanitário”

(Otto Alencar, médico, senador do PSD da Bahia, sobre a documentação reunida pela CPI da Pandemia atestando que o Ministério da Saúde possuía uma estratégia de uso no Amazonas do “kit de tratamento precoce’ da Covid-19, sem eficácia comprovada pela ciência, durante a emergência sanitária no início deste ano. O ministério pagou a viagem de 11 médicos para treinar profissionais locais na prescrição de medicamentos inócuos, enquanto doentes morriam por falta de oxigênio.)