Kim Kataguiri: “Hoje eu tenho até vergonha de dizer que sou parlamentar”

“O governo Bolsonaro é tão bizarro que consegue fazer com que a Direita defenda populismo fiscal, a Direita defenda aumento de gasto e as Esquerdas defendam responsabilidade fiscal, defendam o teto de gastos (…) Hoje eu tenho até vergonha de dizer que sou parlamentar. Não sou do time daqueles que vendem voto por cargo, que vendem voto por emenda, mas tenho a infelicidade e a vergonha de dizer que, infelizmente, a maior parte desta Casa [a Câmara] não tem princípios e valores, a maior parte desta Casa, infelizmente, tem preço. Isso é triste de se constatar, isso é desesperançoso de se constatar, mas precisa ser dito.”

(Kim Kataguiri, deputado pelo DEM de São Paulo, sobre as negociações conduzidas pelo presidente da Câmara e líder do Centrão, Arthur Lira, do PP de Alagoas, para aprovar proposta de emenda constitucional que impõe um calote em parte da dívida pública, cujo pagamento já foi determinado pela Justiça. Essa mudança no pagamento das dívidas judiciais permitiria ao governo custear um programa substituto do Bolsa Família e, principalmente, as emendas orçamentárias de deputados candidatos à reeleição escolhidos pelo Centrão, durante a temporada eleitoral de 2022.)