Kassab: “Hoje, Bolsonaro continua em queda livre”

“Acho que hoje o favorito é o ex-presidente Lula. Até por conta das pesquisas. Não vejo no horizonte que desgaste ele possa ter, até porque ele não é governo, é uma figura já conhecida. Por outro lado, [quem está no] segundo lugar nas pesquisas vem caindo, que é o atual presidente [Jair] Bolsonaro, que é governo. E quem é governo sempre está sujeito a um desgaste adicional. Quatro anos atrás, Bolsonaro tinha 60% a 70% de avaliação positiva, ele não era presidente, estava em campanha e se tornou presidente. Esses 60% a 70% caíram para 20% a 22% hoje, o que é um número bem reduzido e mostra que ele continua em queda livre.”

(Gilberto Kassab, presidente do PSD, a Clarissa Oliveira, de VEJA, André Basbaum, da Rede Bandeirantes, e Tainá Falcão, da CNN Brasil, no Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA.)