Inflação corrói chances de Bolsonaro em mais de dois terços do eleitorado

Quase sete de cada dez eleitores acham que Jair Bolsonaro está errando na administração da crise econômica nesse ciclo de saída da pandemia. É o que mostra o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) na sondagem divulgada ontem.

Significa que essa crítica já é predominante em mais de dois terços (67%) da massa de brasileiros com mais de 16 anos, portanto aptos a votar, em todas as regiões.

Representa importante condicionante para a campanha presidencial pela reeleição.

Mostra uma avaliação negativa do governo consolidada na ampla maioria do eleitorado.

Indica, também, que essa desaprovação avança no compasso da inflação: é crescente, persistente e disseminada.

Em dezembro do ano passado a gestão da crise econômica era criticada por 50%. Em julho chegou a 59%. Aumentou para 67% na última semana de outubro, quando o Ipespe entrevistou mil pessoas, por telefone, em todo o país.

É o retrato da insatisfação com um quadro generalizado de empobrecimento — 70% das pessoas ocupadas estão ganhando menos que em 2019, informa a Fundação Getulio Vargas.

A corrosão no orçamento das famílias foi realçada pela perda de fonte de renda, com níveis maiores de desemprego na metade da população mais pobre, e agravada pela alta de custos dos alimentos, eletricidade e combustíveis.

O resultado é um eleitorado descontente e mais crítico a um governo que se mostra mais errático a cada semana.

Em dezembro, na pandemia, passou de um auxílio emergencial de R$ 600 mensais ao zero absoluto. Levou quatro meses para decidir a retomada, a um terço do valor.

Agora, tenta atropelar credores da dívida pública interna e mudar parâmetros de controle fiscal para financiar ações governamentais na temporada eleitoral de 2022 — entre elas, um substituto do Bolsa Família com valor de R$ 400 por mês.

Conseguiu aprovar na Câmara, na madrugada de hoje, sua proposta de emenda constitucional que impõe um calote em parte da dívida pública.

Prevê levantar R$ 100 bilhões. Vai gastar R$ 30 bilhões com a nova versão do Bolsa Família. E planeja usar os R$ 70 bilhões restantes no financiamento de iniciativas eleitorais, com o repasse de verbas a empreendimentos regionais selecionados por parlamentares candidatos à reeleição que integram o Centrão, esteio de Bolsonaro no Congresso.

Não há, por enquanto, perspectiva de resolução da equação principal da economia — o aumento da inflação acompanhado pelos juros, o que praticamente neutraliza as chances de crescimento durante a temporada eleitoral.

O tempo, agora, se torna um fator crítico. Como observou o sociólogo Antonio Lavareda, diretor do Ipespe, o governo não dispões de mais do que cinco meses para apresentar resultados no controle da inflação: “A partir de abril, a máquina pública contará cada vez menos e, para conquistar eleitores, ele só disporá, basicamente, da campanha.”

A candidatura de Bolsonaro derrete pela crítica do eleitorado à sua gestão na crise econômica na saída da pandemia. Como diz Lavareda, “campanhas são importantes mas não fazem milagres”.