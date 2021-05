Governos sem comunicação na pandemia

“Eu nem compreendi muito bem qual é a ideia do ministério. Não houve nenhum tipo de diálogo ou de reunião para discutirmos isto. Eu estou considerando que nós vamos receber os testes amanhã e nós vamos decidir onde os testes serão aplicados. Foi isso que eu consegui entender”

(Flavio Dino, governador do Maranhão, surpreendido pelo anúncio do Ministério da Saúde sobre envio de testes para Covid-19 depois de confirmado o primeiro caso da variante indiana do coronavírus no Estado)