Governo atrapalhado ajuda adversário Mandetta

O governo tentou, mas tropeçou na tentativa de desconstruir uma testemunha relevante contra Jair Bolsonaro. O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta saiu melhor do que entrou no plenário da CPI da Pandemia.

Mandetta está na pista. Quer disputar a eleição presidencial do ano que vem. É um candidato à procura de um partido.

Está no DEM, mas tem deixado clara sua disposição de migrar, a exemplo do deputado Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, e do prefeito do Rio, Eduardo Paes. É consequência daquilo que ele e outros percebem como movimento do líder do partido, Antonio Carlos Magalhães Neto, para gradual aproximação de Bolsonaro.

Pode ser miragem conveniente, mas no Palácio do Planalto e em Salvador tem gente interessada numa aliança Bolsonaro-ACM Neto. O ex-prefeito baiano consolidou a liderança na capital. Elegeu o sucessor com vantagem e avança na engrenagem eleitoral montada para a conquista do governo da Bahia, há mais de uma década sob domínio do Partido dos Trabalhadores.

Mandetta não herdou, não construiu e não possui estrutura partidária. Entrou no governo Bolsonaro como “mais um” ministro da Saúde, depois de desistir de nova candidatura ao Legislativo. Tinha a credencial de ex-secretário de Saúde de Campo Grande (MS), a especialização em ortopedia infantil e a experiência de plantonista na emergência do Sistema Único de Saúde, e carregava a desconfiança de parte da comunidade médico-sanitarista pelas relações com executivos de empresas operadoras de planos de saúde durante um par de mandatos na Câmara dos Deputados.

A pandemia mudou tudo. Vestiu o colete e liderou o SUS em sucessivas provas de resiliência na catástrofe sanitária. Conquistou a confiança do público, atestam as pesquisas de opinião. Esse protagonismo derreteu a relação com Bolsonaro, político do tipo caudilhesco que não admite a ascensão de alguém sob o seu telhado. Mandetta mostrou competência no conflito, expôs e controlou a própria demissão. Saiu do governo em situação bem melhor do que entrou, como fez ontem na CPI.

Nem ele sabe se vai, ou não, conseguir entrar no páreo de 2022, como alternativa de centro direita. Mas, ironicamente, ontem recebeu ajuda de onde menos esperava — do Palácio do Planalto. Durante sete horas driblou a atrapalhada tropa governista e seus orientadores. Foi dormir revigorado como adversário de Bolsonaro festejado por um pedaço da oposição. Mandetta avançou na construção da sua ponte para o futuro.