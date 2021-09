Fiasco da oposição rachada nas ruas deu fôlego a Bolsonaro

A oposição deu um presente a Jair Bolsonaro, ontem. Desunida, juntou nas ruas de 18 capitais menos gente do que ele tem numa única rede social.

Para ele, foi uma dádiva. Havia começado a semana enlevado no delírio de uma guerra com o Supremo Tribunal Federal. Caiu na real em menos de 24 horas. Ao perceber o mandato na linha de tiro, assinou a rendição.

Opositores de todas as tendências estavam diante de um candidato à reeleição em 2022 aprisionado no próprio tumulto, em pleno derretimento nas pesquisas de intenção de voto — com taxa de rejeição acima de 50%. Viam um presidente arrastado pela inflação de dois dígitos, persistente na corrosão do bolso dos pobres, que compõem 80% do eleitorado, numa economia combalida e estagnada.

Mesmo num cenário como esse, a oposição não conseguiu apresentar unida numa frente política, como previsto. Acabou dando fôlego a Bolsonaro.

Os dissidentes das manifestações contra o governo perderam tempo entretidos num acerto de contas sobre o passado dos líderes e partidos que apoiaram o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016.

Com esse pretexto, o maior partido oposicionista, o PT, optou pela omissão no domingo. E, num toque de sarcasmo, fechou o dia expondo na rede videos do ex-prefeito paulistano Fernando Haddad estrelando manifestações muito mais recheadas de público. Haddad, registra a História, emulou Lula na disputa de 2018 e saiu das urnas derrotado por Bolsonaro.

Lula hoje lidera as pesquisas, com larga vantagem sobre Bolsonaro. Mas, também, carrega uma expressiva taxa de rejeição, acima de 40%.

É legítimo que Lula e o PT sonhem com Bolsonaro como o adversário ideal para 2022 e apostem na adesão por gravidade de toda a oposição numa frente, sob hegemonia da liderança petista.

Costuma ser a lógica dos times que se julgam com a mão na taça de campeão, por antecipação. Mas nela ficam de fora três detalhes relevantes:

1) Faltam 14 meses para a eleição, uma eternidade em política;

2) Pelas pesquisas, quem quiser vencer amanhã vai precisar conquistar votos na massa de eleitores que hoje dizem rejeitar Bolsonaro e relutam sobre Lula;

3) Bolsonaro é presidente, o governo tem máquina e orçamento, e, em política, não se morre de uma única vez. A chance de ressurreição é permanente.