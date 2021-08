“O Poder Executivo parece querer apostar na estratégia das pedaladas fiscais para vencer as eleições em 2022 (…) É uma ofensa aos princípios e regras fundamentais do arcabouço fiscal construído desde a redemocratização. Uma PEC [proposta de emenda constitucional] que representa a constitucionalização das pedaladas fiscais precisa ser reformulada no Congresso. Sem dúvida, algo precisa ser feito para resolver o problema dos precatórios.”

(José Serra, senador licenciado do PSDB de São Paulo e relator constituinte, em 1988, do capítulo sobre Finanças Públicas na Constituição. Ontem, em análise da proposta do governo para parcelar o pagamento de R$ 90 bilhões em dívidas judiciais, os chamados precatórios, que vencem no próximo ano.)