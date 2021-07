“Se as decisões de gestão, que deveriam ser técnicas, são adotadas por força de influências externas, está comprovado o comportamento doloso ilícito do ministro e perfeitamente configurado o ato de improbidade administrativa que, em última análise, é a deslealdade qualificada da conduta do agente público frente ao cidadão a quem deveria servir – é a imoralidade manifesta no trato da coisa pública, visto que a decisão, que deveria ser de âmbito técnico, é adotada para privilegiar, atender, beneficiar não a coletividade/ o interesse público mas sim sentimento pessoal ou interesse de terceiro”

(Ministério Público Federal em ação apresentada nesta semana à 20ª Vara Federal, em Brasília, contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por omissões na emergência sanitária na pandemia, ‘negligência’ na compra de vacinas e ‘adoção ilegal’ do chamado ‘tratamento precoce’ contra Covid-19, sem comprovação científica)