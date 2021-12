“Esse é o machismo nosso de cada dia! O deputado ofende as mulheres”

Em meio à discussão do [projeto de lei] PL da Caça, o relator Nelson ‘Barbudo’, incomodado com o nosso trabalho de obstrução, não só falou mentiras sobre mim como me mandou ficar ‘quietinha e pianinha’. Esse é o machismo nosso de cada dia! É extremamente ofensivo. Eu exijo respeito. O deputado ofende a todas as mulheres. Acho importante e correto registrar que ele pediu desculpas, mas aproveitar para uma reflexão importante: o ‘calor do momento’ é sempre utilizado como desculpa para agressões machistas, das mais diferentes magnitudes, e isso não pode ser tolerado.”

(Tabata Amaral, deputada federal pelo PSB de São Paulo, em protesto contra o deputado Nelson Ned “Barbudo”, do PSL do Mato Grosso, relator do projeto para liberação da caça esportiva a animais. Em sessão da Comissão de Meio Ambiente da Câmara ele atacou, aos gritos, deputadas que se opõem à proposta, como Tabata Amaral e Joice Hasselmann, do PSDB de São Paulo.)

[Ned Previdente, do PSL]