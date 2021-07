Empresas portuárias deixaram de investir nos portos

Todas as companhias portuárias estatais investiram em infraestrutura menos de 25% do orçamento aprovado nos últimos 12 meses.

A Codesp, que administra o Porto de Santos, e a Docas do Ceará usaram menos de 1% do dinheiro aprovado para investimentos.

No governo e no Congresso tenta-se decifrar o mistério dessa estranha e repentina alergia à expansão da infraestrutura nos portos por parte de empresas cuja sobrevivência depende do crescimento da atividade portuária.