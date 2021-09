Eleitores se dizem aflitos com a crise econômica

Aumenta a aflição dos eleitores com os sinais de agravamento da crise econômica, entre eles o avanço da inflação, persistente e disseminado.

A preocupação com o rumo economia já empata com a pandemia (em declínio) na listagem dos problemas mais graves do país, informa pesquisa da Genial Investimentos realizada pelo Instituto Quaest, com base em duas mil entrevistas presenciais, entre os dias 26 e 29 de agosto, em 27 unidades da Federação.

A maioria (65%) acha que não se conseguirá conter o ritmo crescente da inflação nos próximos meses.

O pessimismo está impulsionando a avaliação negativa do governo Jair Bolsonaro, sobretudo nas faixas de renda acima de dois salários mínimos.

É má notícia para um presidente-candidato que atravessou o primeiro semestre com rejeição eleitoral recorde (acima de 50%).