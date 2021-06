“Ele pegou uma taça de chope e falou: ‘Vamos aos negócios’. Desse jeito. Aí eu olhei aquilo, era surreal, né, o que estava acontecendo”

(Luiz Paulo Dominguetti Pereira representante da empresa Davati Medical Supply, à repórter Constança Resende, da Folha de S.Paulo, sobre um pedido de propina do diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias: US$ 1 (R$ 4,90) por dose, para “compor com o grupo”, na contratação de 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Pereira vai depor na CPI da Pandemia na sexta-feira)