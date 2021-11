“É um crime à luz do dia, a Amazônia está numa espiral de destruição”

“É um crime ocorrendo à luz do dia. Não fazem questão de se esconder porque a retórica do governo é de apoio. Eles têm historicamente sido apoiados pelo governo, e pelo governo Bolsonaro, sobretudo. O governo Bolsonaro dá licença política e moral, tem dito a eles que têm licença política para atuar. Ao fragilizar a fiscalização ambiental, dá espaço para que esse tipo de coisa ocorra. Então, as ações e as omissões do governo têm favorecido esse tipo de atividade. A Amazônia está numa espiral de destruição gigantesca.”

(Danicley Aguiar, agrônomo e portavoz do Greenpeace na Amazônia, sobre a invasão de mais de mil garimpeiros em centenas de balsas na foz do rio Madeira, em nova corrida para extração ilegal de ouro na região de Rosarinho, município de Autazes, no sul do Estado do Amazonas.)