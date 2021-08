“Qual é a possibilidade de quebrar a regra [democrática] no Brasil? Acho que é baixa. Conheço pouco das Forças Armadas, mas não vejo nas Forças Armadas um risco à ordem. Quando o presidente ou quando o Congresso extrapolam, eles [os juízes do Supremo] têm que ter coragem pra dizer ‘aí não dá’. No caso atual, é necessário que o presidente sinta que não pode tudo, embora possa bastante e deve poder, se não não governa, mas ele tem que sentir que tem limite. O limite é a lei. O STF é quem expressa, em última instância, a lei.”

(Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, ontem)