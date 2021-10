Doria: “Sou a favor da privatização da Petrobras e do Banco do Brasil”

Atualizado em 25 out 2021, 00h35 - Publicado em 25 out 2021, 00h28

“Sou a favor da privatização, não para fazer do monopólio público um monopólio privado, e sim uma modelagem que permita à Petrobras ser dividida em várias empresas e ser colocada em leilão internacional na Bolsa de Valores do Brasil. É o mesmo modelo que os Estados Unidos seguiram. Além de uma empresa dividida, defendo a obrigatoriedade da formação de um fundo regulador. Quando houver aumento do petróleo nas cotações do mercado internacional, esse fundo regulador impedirá que o aumento se reflita imediatamente no preço do combustível ou do gás (…) Não posso falar em nome do PSDB, mas, se eu vencer, o Banco do Brasil será privatizado. Tem bons profissionais e boa estrutura. Mas não há necessidade de termos dois bancos (a Caixa e o BB). Já o BNDES, não. Pode ser readequado. “

(João Doria, governador de São Paulo e pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, aos repórteres Carlos Alexandre de Souza e Denise Rothenburg, do Correio Brasiliense.)