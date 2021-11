Devassa nas finanças da era chavista terá reflexos no Brasil

Quando o empresário colombiano Álex Nain Saab Morán se apresentar hoje ao juiz Josh O´Sullivan, em Miami, começará um enredo judicial que deve transformar os Estados Unidos numa espécie de tribunal da era chavista na Venezuela.

Saab, como é conhecido, é peça-chave no submundo das finanças da ditadura venezuelana, do falecido presidente Hugo Chávez ao sucessor Nicolás Maduro. São previsíveis os reflexos no Brasil, Argentina, Chile, Bolívia e Peru.

Em 2019 ele foi flagrado no contrabando de sete toneladas de ouro da Venezuela, interceptadas num porto de Uganda, na África. Escapou. Segundo o Departamento do Tesouro americano, era operação de lavagem de dinheiro para o governo Maduro, realizada com apoio do Hezbollah na Turquia, no Panamá e em Hong Kong. Saab foi preso em junho do ano passado, em Cabo Verde, quando embarcava para o Irã. Os EUA conseguiram sua extradição há duas semanas.

Um dos seus negócios mais lucrativos na lavagem de ativos foi a importação de alimentos para o programa governamental de distribuição de comida subsidiada do governo da Venezuela, a partir de uma rede de fornecedores em países como o Brasil e o México.

“A rede de corrupção que opera o programa permitiu que Maduro e seus familiares roubassem do povo venezuelano”, acusou o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, ao apresentar a denúncia judicial que levou à prisão de Saab. “Eles usam a comida como uma forma de controle social, para recompensar apoiadores políticos e punir oponentes, ao mesmo tempo embolsando centenas de milhões de dólares por meio de uma série de esquemas fraudulentos.”

Saab é peça importante no mapeamento do circuito subterrâneo das finanças do regime chavista. Mas não é a única.

A Justiça da Espanha autorizou a extradição para os EUA de dois outros personagens relevantes no mosaico chavista: Hugo Carvajal, ex-chefe dos serviços militares venezuelanos de espionagem, e Claudia Díaz, enfermeira de Chávez, que a promoveu ao cargo de tesoureira do governo da Venezuela.

Carvajal rompeu publicamente com Maduro em 2019, em meio a uma confusão sobre vínculos do governo com redes internacionais de narcotráfico “donas” de territórios na fronteira da Venezuela com a Colômbia, o Peru e o Brasil. Nunca escondeu sua condição de “arquivo vivo”.

Com ou sem acordos de cooperação, o trio será protagonista de uma devassa judicial da intimidade dos governos Chávez e Maduro. Haverá exposição das suas relações politicas e financeiras com políticos, partidos e empresas na América do Sul. O Brasil está nesse mapa.