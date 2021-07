Queiroga não tem plano de vacina, mas tem projeto político

Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, desfruta dos encantos do poder. Em Brasília, no fim de semana, posou para fotografias em restaurantes — “deixe eu pôr a máscara, para dar bom exemplo”, repetia. No domingo, participou de uma sessão da tarde sanfoneira com Gilson Machado, ministro do Turismo.

Queiroga e Machado conversaram sobre seus planos políticos. Acreditam na chance de integrar um “time” de ministros-candidatos de Jair Bolsonaro para a disputa eleitoral nordestina em 2022, no governo ou no Congresso: Queiroga (Saúde) na Paraíba; Machado (Turismo) em Pernambuco; João Roma (Cidadania) na Bahia; Damares Alves (Família) em Sergipe; e, o provável chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, no Piauí.

Deles, Queiroga é o menos experimentado. Cardiologista, em dezembro passado entrou no “pacote” de indicações de líderes do Centrão para a diretoria da Agência Nacional de Saúde, onde são definidas as tabelas de preços e os contratos das empresas operadoras dos planos de saúde. Aportou na Saúde em março, indicado para substituir o ex-ministro Eduardo Pazuello, investigado na CPI da Pandemia. Até agora, sobreviveu basicamente do contraste com a má gestão do antecessor.

Depois de quatro meses no ministério, porém, Queiroga demonstra que ainda não possui um projeto de coordenação com Estados e Municípios para a vacinação em massa contra a Covid-19.

No domingo de pandemia, por exemplo, enquanto se animava com Machado, ministro-líder da banda Forró da Brucelose, cantarolando Asa Branca, de Luiz Gonzaga, nove capitais suspendiam a vacinação por absoluta escassez de imunizantes. A vacina que faltava nas cidades estava armazenada. Cerca de 12 milhões de doses estavam trancadas em armazéns do governo federal.

Sob uma avalanche de críticas de prefeitos e governadores, o ministro da Saúde denunciou o culpado de sempre, “a burocracia”. Foi didático na autoindulgência: “Primeiro, quando as vacinas chegam no aeroporto, elas precisam ser avaliadas, ter a chancela da Anvisa. Segundo, precisam passar pelo controle do INCQS [Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde]. E, depois, tem a questão da Receita Federal.”

Queiroga disse isso a jornalistas no Palácio do Planalto, quando saía de uma audiência com Jair Bolsonaro. Rápido no discurso de autocomplacência, não ouviu o comentário de um burocrata residente no palácio há vários governos: “Ok, tudo bem, temos muita burocracia e estamos na pandemia, mas para que mesmo temos um ministro da Saúde?” Hoje, o país deve ultrapassar a marca de 550 mil mortes.