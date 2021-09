‘Custo Bolsonaro’ já corrói os balanços das empresas

O “Custo Bolsonaro” sobe rápido e já começa a corroer os balanços das empresas.

Ficou ruim para os negócios, especialmente no varejo que já sentia o peso da competição com o comércio eletrônico.

Para os empresários, sobram problemas. As vendas caem, os custos sobem, sobretudo o de energia, cuja oferta estável nos próximos três meses permanece duvidosa.

A dissolução da renda familiar tem impacto significativo, resultado do avanço persistente de uma inflação que está disseminada e alcançou dois dígitos.

Para o Bank of America, em relatório divulgado ontem, a expectativa é de que, no varejo, “todos sofram” no último trimestre.

Ficou difícil até para especulação no mercado de capitais. Grandes redes de varejo perderam 20% nos preços das ações, na média, entre janeiro e setembro. Há casos como o do grupo Via, controlador das Casas Bahia, com declínio de 47% no valor das ações no ano, quase metade disso neste mês.

Bolsonaro aumentou o risco político num ambiente de desequilíbrios fiscais e com inflação elevada. A alta contínua dos juros é considerada inevitável.

O horizonte econômico para o ano eleitoral de 2022 está ficando nebuloso a cada dia — para os eleitores e, também, para o governo.