Copa América: festa de campanha

Ibaneis Rocha, governador de Brasília, teve motivos a mais para incluir o Distrito Federal na rota brasileira da Copa América.

O país disputa com o Peru a liderança em mortes no continente, segue lento na vacinação, mas a campanha para as eleições gerais de 2022 já começou no Rio, Cuiabá, Goiânia e em em Brasília, cidades-sede da Copa América.

Ibaneis é candidato à reeleição pelo MDB e quer levar Jair Bolsonaro à semifinal do torneio no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Em seguida, vai celebrar seu aniversário de 50 anos no Rio, onde acontecerá a final da Copa América no dia 10 de julho. Ibaneis pretende posar para fotografias no Maracanã ao lado de Jair Bolsonaro, outro candidato à reeleição.