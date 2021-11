“Moro quer usar a campanha eleitoral como divã de psiquiatria para sua crise de identidade: se é um juiz-político ou um político-juiz.”

(Ciro Gomes, candidato do PDT à Presidência da República, sobre a chegada do potencial adversário do Partido Podemos, Sergio Moro, ex-juiz e ex-ministro da Justiça.)