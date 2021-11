Ciro Gomes: “Moro acabou devolvendo a impunidade ao governo do Lula”

“Como juiz, [Sergio Moro] revelou-se um juiz incompetente — e isso quem declara é o Supremo Tribunal Federal. Incapaz de fazer com equilíbrio, com isenção um processo que acabou devolvendo a impunidade para um governo que foi um dos mais corruptos da história brasileira, que foi o governo do Lula”

(Ciro Gomes, candidato do PDT à Presidência da República, em entrevista à CNN, sobre os adversários Sergio Moro, do Podemos, e Lula, do PT.)