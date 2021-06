“Como você sabe, algumas das melhores ideias surgem com algumas cervejas”

(Reece Kershaw, comissário de polícia da Austrália, ontem sobre um acordo com o FBI para vender o smartphone criptografado Anom, com um aplicativo espião que permitia a decodificação e armazenamento de cada mensagem transmitida. O telefone foi vendido a criminosos por US$ 2 mil (R$ 10 mil). A espionagem começou em 2018 e, ontem, levou à prisão de mais de 800 mafiosos em 17 países)