Centrão celebra a vitória: “Hoje, a Esquerda realmente ficou nua”

“Hoje, a Esquerda realmente ficou nua, ficou totalmente contraditória. Como é que a Esquerda pode votar contra o Auxílio Brasil, que está dobrando o valor do Bolsa Família? Como é que o deputado do PT vai chegar em sua base, vai olhar para seu eleitor e dizer: ‘Eu votei contra os 400 reais! Eu votei contra o Auxílio Brasil’? Como é que o deputado da Esquerda vai chegar ao seu município e vai dizer ao seu prefeito que votou contra o parcelamento da sua dívida previdenciária?”

(Alberto Neto, deputado pelo Partido Republicanos do Amazonas e integrante do Centrão, ao celebrar a vitória governista na aprovação da proposta de emenda constitucional que impõe um calote em parte da dívida pública, cujo pagamento já foi determinado pela Justiça. O texto foi aprovado às 01h51m de hoje por 312 votos — 4 além do mínimo necessário —, contra 144. A mudança no pagamento das dívidas judiciais permitirá ao governo custear um programa substituto do Bolsa Família durante a temporada eleitoral de 2022.)