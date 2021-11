Celso Maldaner: “São R$ 11 bilhões na mão de Lira. O jogo é pesado”

“Pelos números que a gente sabe, são R$ 11 bilhões [em emendas parlamentares] na mão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), daí a gente entende porque perdemos a eleição [para a presidência da Câmara, em fevereiro] com o Baleia Rossi [líder do MDB]. O Arthur fez 302 votos [na disputa com Rossi]. Teve votos em todos os partidos, até do PT. É um jogo muito pesado. Nessas votações importantes o jogo é pesado. E agora foi também com essa PEC do Calote dos precatórios (…) Infelizmente, essa é a realidade. Aí, se você é oposição, vai fazer o quê? Não leva nada. Vota contra.”

(Celso Maldaner, deputado federal pelo MDB de Santa Catarina, ao repórter Breno Pires, do Estadão, sobre como funciona a “nova” política do governo Jair Bolsonaro para aprovar projetos na Câmara, sob a presidência do deputado Arthur Lira, que lidera o Centrão. Na aprovação da PEC dos precatórios, em primeiro turno, ele contou que se discutiu na bancada do MDB o valor de R$ 15 milhões por parlamentar, via emendas ao orçamento.)