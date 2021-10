Celina Leão: “Bolsonaro tem de repensar a forma de tratar as mulheres”

Atualizado em 11 out 2021, 00h06 - Publicado em 11 out 2021, 00h01

“Se R$ 84 milhões for muito dinheiro para o governo não dar condições a meninas e mulheres, eu acho que o governo tem que rever os seus princípios. Ele [Jair Bolsonaro] tem de repensar a forma de tratar as mulheres do Brasil. Montamos um projeto [para para distribuição gratuita de absorventes femininos às mulheres jovens e pobres] com um impacto financeiro mínimo. Tínhamos que garantir o acesso a todas as mulheres. É kit de saúde. Se você compra papel higiênico para escola, não pode comprar absorvente? Nos itens da cesta básica, você não pode incluir absorvente? Repudio esse veto [presidencial] e peço ajuda para que rapidamente a gente consiga derrubá-lo”

(Celina Leão, deputada pelo Progressistas do Distrito Federal e líder da bancada feminina na Câmara, sobre o veto de Bolsonaro à distribuição gratuita de absorventes às mulheres jovens e pobres pelo Sistema Único de Saúde.)