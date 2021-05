Bolsonaro Paraguaçu

Jair Bolsonaro é presidente e candidato à reeleição. Fez um comício ao ar livre no último fim de semana no Rio e abrigou no palanque um general da ativa, Eduardo Pazuello, que até discursou para a multidão.

Ontem, Bolsonaro apresentou uma peculiar versão da realidade: “[Foi] um encontro que não teve nenhum viés político.” Argumentou: “Até porque eu não estou filiado a partido político nenhum ainda.” E concluiu: “Foi um movimento pela liberdade, pela democracia e apoio ao presidente.”

Alguns políticos ganham notoriedade por exibir uma capacidade de auto-ilusão muito superior à competência de persuasão.

Bolsonaro pode ser mais convincente, com certeza, se recorrer à ajuda de Odorico Paraguaçu. O bem amado prefeito, personagem de Dias Gomes, não fazia comícios. Apenas reunia plateias na rua, em dias ensolarados, para “confabulâncias político-sigilista sobre as nossas candidaturas”.