“Não tenho como saber o que acontece nos ministérios, vou na confiança”

(Jair Bolsonaro, ontem, ao se explicar sobre o contrato suspeito no Ministério da Saúde para compra da vacina indiana Covaxin, com corretagem privada nacional e preço 1.000% acima do anunciado seis meses antes pela própria fabricante)