Bolsonaro fracassou, mas não desistiu do “clube” dos donos de partidos

O Partido Liberal começou a organizar a festa de filiação de Jair Bolsonaro. A assinatura da ficha de filiação, com discurso, e o simbólico abraço do chefe do PL, Valdemar Costa Neto, estão marcados para o domingo 22 em Brasília. Será eterno enquanto dure.

Vai ser o décimo partido de Bolsonaro desde que a estreia como vereador no Rio, em 1989. É sua rendição diante do fracasso na batalha pela criação de um novo, o Aliança Brasil. Até à noite de ontem só havia conseguido 154.614 adesões em 9 estados.

Bolsonaro não é nem nunca foi um liberal. O PL não tem identidade como os demais. É massa disforme composta por 42 deputados e 4 senadores federais gerenciada por Costa Neto, tipo controverso de profissional da política, sem mandato, que há 22 anos comanda o partido.

Uma das peculiaridades do fragmentado universo político brasileiro é a figura do “dono” de partido, cujo poder deriva da liderança consolidada desde a fundação ou da capacidade de administração dos interesses internos, raramente convergentes. Se reunidos, formariam um “clube” de duas dezenas de participantes — todos com bancadas no Congresso.

Eles devem partilhar cerca de R$ 6 bilhões em fundos públicos na temporada eleitoral de 2022, uma dinheirama sobre a qual a fiscalização e o controle são rarefeitos.

O fiasco de Bolsonaro na abertura de uma vaga cativa nesse “clube” dos donos de partido não significa que tenha desistido do projeto. O Aliança Brasil permanece como obra aberta dele nos registros do Tribunal Superior Eleitoral.

Não é o único a sonhar com o próprio partido. A fila no TSE chegou ao recorde de 83 inscrições na categoria “em formação”. É quase cinco vezes mais que o número de organizações políticas aptas a participar das eleições gerais do próximo ano.

Tem para tudo e todos nos pedidos de registro em análise na Justiça Eleitoral. Por exemplo, tem o da Reação Conservadora, do Esporte, do Manancial, da Segurança Privada, do Militar e dos Animais.

Os nomes são auto-explicativos das teses e das frações eleitorais que pretendem representar. Mas há dois casos absolutamente enigmáticos: o Partido das Sete Causas e o da Inelegibilidade Automática.