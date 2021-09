“”O projeto do PT, como ele foi executado pela cúpula petista ao longo do governo Lula e Dilma, é um projeto de “corrosão democrática soft”. Você usa a corrupção e o preenchimento de cargos como mecanismo. Mensalão mostrou isso, Lava Jato também. Não é invenção do PT, que registre isso. O Bolsonaro é outro tipo de ameaça. Além de ameaçar a democracia, ele ameaça um avanço civilizatório. (…) Lula e Bolsonaro são profundamente diferentes. Bolsonaro tem uma característica que Lula não tem: Bolsonaro é profundamente incompetente, é um cara incapaz, não trabalha, trabalha muito pouco ou quase nada. Bolsonaro é uma ameaça maior, porque é uma ameaça violenta. E uma ameaça violenta inibe a possibilidade de reação, mais do que no caso do Lula.”

(Alessandro Vieira, senador do Partido Cidadania de Sergipe e candidato à presidência em 2022, ontem, aos repórteres Julia Chaib e Renato Machado, da Folha)