Bolsonaro e Alcolumbre: chantagem por uma vaga no Supremo

30 out 2021

“Presta atenção, pessoal: quanto você acha que vale a vaga para o Supremo Tribu… ?” — Jair Bolsonaro deixou a frase no ar. Falava de corrupção e, aparentemente, percebeu que ainda estava numa transmissão ao vivo [clique aqui para assistir]. Então, riu e mudou de assunto: “Esse é o Brasil, a gente apanha pra cacete“. Foi na quarta-feira (27/10).

Duas semanas antes, em Campinas (SP), o presidente da República contou a uma plateia, pausadamente, ter rejeitado proposta de alguém supostamente capaz de “resolver tudo” de interesse do governo no Congresso Nacional, incluindo seus problemas na CPI da Pandemia, no Senado, em troca de uma das 11 cadeiras no plenário do Supremo Tribunal Federal.

“Temos um problema sério pela frente agora”, disse [clique aqui para assistir, aos dois minutos do video]. “Eu indiquei [André Mendonça, ex-ministro da Justiça] um excepcional jurista, que é evangélico também, para o Supremo. E tem corrente que não quer ele quer lá. Quer impor. E chega recado: ‘A gente resolve CPI… a gente resolve tudo, me dê a vaga do STF’.”

Bolsonaro indicou Mendonça para o Supremo há cinco meses. Ambos esperam o início do ritual legislativo, o exame do candidato na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O presidente da comissão, Davi Alcolumbre (DEM-AP) é quem decide quando isso vai ocorrer.

Ontem, ao contestar depoimentos de ex-funcionárias sobre crimes de furto de dinheiro público (rachadinhas salariais) no seu gabinete, o senador Alcolumbre divulgou nota dizendo-se vítima de “ameaças, intimidações, chantagens”. Escreveu: “É nítido e evidente que se trata de uma orquestração por uma questão política e institucional da CCJ e do Senado Federal.”

No intervalo de três semanas, o chefe do Executivo e o presidente da principal comissão do Senado disseram, publicamente, que estão sendo vítimas de chantagem por causa de uma vaga aberta no Supremo. Ex-aliados, por coincidência, são candidatos à reeleição.

Em qualquer lugar, é fato relevante um presidente e um senador se revelarem vítimas de tentativas de extorsão.

Ambos informaram sobre um crime envolvendo os três Poderes, supostamente cometido no Legislativo, e tudo indica que no Senado e tendo uma vaga de juiz do Supremo Tribunal Federal como objeto.

Porém, não há notícia de que qualquer providência tenha sido tomada por eles, ou por aqueles que, segundo as leis em vigor, têm o dever de atuação no governo, na Procuradoria-Geral da República, no Congresso e no STF — alvo da trama denunciada.

Bolsonaro e Alcolumbre vivem momentos críticos em suas biografias, e, talvez, suas palavras já tenham alcançado valor inferior ao zero absoluto no mercado político. Não importa: denunciaram um crime e, manda a lei, é necessária uma investigação.

O senador foi além, declarando-se vítima de conspiração no caso das múltiplas denúncias de rachadinhas salariais no seu gabinete, reveladas pelo repórter Hugo Marques, de Veja. O caso tem semelhanças com o de outro senador, Flavio Bolsonaro (Republicanos-RJ), quando era deputado estadual no Rio. Alcolumbre anunciou “providências necessárias para que as autoridades competentes investiguem os fatos.” É o mínimo.

É pouco crível a alegada ignorância sobre a existência de “funcionários fantasmas e o repudiável confisco de salários”, como qualifica, no seu gabinete no Senado.

Como o repórter Hugo Marques documentou, os desvios ocorreram entre 2017 e o último março. Apoiado por Bolsonaro, Alcolumbre se elegeu presidente do Senado, onde ficou de fevereiro de 2019 até fevereiro passado.

Sua declaração é pueril. Sugere ser um senador carente de perspicácia, de sagacidade e de inteligência. Contrasta com a realidade de um rico parlamentar governista privilegiado com quase 20% das emendas orçamentárias distribuídas por líderes do Centrão no Senado. Alcolumbre pediu R$ 1,1 bilhão, recebeu R$ 935 milhões.

Como ninguém se ruboriza no escuro, o senador poderia vir à luz com menos tibieza. Por exemplo, pedindo licença do mandato ou renunciando à presidência da Comissão de Constituição e Justiça para se ocupar da própria defesa em inquéritos legislativo e criminal que reivindicaria. Até poderia começar com um depoimento, detalhado e provas objetivas das alegadas “ameaças, intimidações e chantagens”. Ajudaria ao público a vislumbrar aquilo que seu ex-aliado Bolsonaro insinua ser o “valor” de uma vaga de juiz no Supremo.