Augusto Heleno: “Precisamos colocar esse pessoal no seu lugar”

“Tenho muito medo de o Brasil voltar a cair nas mãos daqueles que não têm o Brasil, em momento algum, como o seu ponto de atenção; que têm como ponto de atenção eles próprios, que só prestam atenção naquilo que pode beneficiá-los. O que nós precisamos, e para isso existe a democracia, é, por meio do voto, colocar esse pessoal no seu lugar. Temos que acreditar na democracia, inclusive na alternância de poder. Mas nós precisamos expurgar da política brasileira aqueles que já mostraram que não são aptos a tratar de um país com a grandiosidade do Brasil.”

(Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, ao repórter Raphael Felice, do Correio Braziliense.)