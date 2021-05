“Trouxe o Saul [Klein] para a política pela história de vida, de como venceram (…) As meninas me contavam que o pai era igual, só que mais generoso. Uma delas ganhou um apartamento do ‘seu’ Samuel”

(Silvia Petrelli, coordenadora do programa Saúde da Família de São Caetano do Sul, à repórter Eliane Trindade, da Folha de S.Paulo. Suplente de vereadora, no ano passado ela indicou Saul Klein para vice-prefeito do PSD, que ficou em segundo lugar. Fundador das Casas Bahia, Samuel faleceu em 2014. Ele e o filho Saul são acusados de crimes sexuais contra 14 mulheres)