“Arthur Lira passou a ser porta-voz do bolsonarismo”

Atualizado em 15 out 2021, 18h04 - Publicado em 15 out 2021, 18h02

“Arthur Lira se transformou em líder do governo Bolsonaro na Câmara, deixou de representar a instituição e passou a ser porta-voz do bolsonarismo”.

(Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, à repórter Manoela Alcântara, do Metrópoles. Ele havia acabado de ler a resposta do presidente da Câmara ao STF sobre uma ação do PDT para obrigá-lo a levar à votação um dos 136 pedidos de impeachment de Bolsonaro. Lira escrevera ao Supremo: “O impeachment é uma solução extrema. O tempo dessa decisão não é objeto de norma legal ou regimental pela própria natureza dela.”)