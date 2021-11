Adriana Ventura: “Nosso papel é fiscalizar e não temos fiscalizado”

“Nosso papel é fiscalizar o governo, cuidar e fiscalizar o Orçamento. E nós não temos fiscalizado. Nós não sabemos, na verdade, quem são os beneficiários, quem e como escolhe, quais são os critérios das ‘emendas de relator’. O relator [do Orçamento] indica tudo, mas, informalmente. Nós não sabemos quem escolhe. Nós não sabemos quais são os critérios. Nós não sabemos. Não tem critério, não tem como fiscalizar, não se consegue identificar por que um município recebeu tanto per capita e o outro tanto per capita. Nós temos que dar uma solução.”

(Adriana Ventura, deputada federal do Partido Novo, de São Paulo, ontem na Comissão Mista de Orçamento do Congresso.)