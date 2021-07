A fome avança e o governo hesita

Um dos maiores produtores e exportadores de alimentos, o Brasil assiste ao crescimento da fome nas periferias das maiores cidades.

Relatório deste mês da Organização da ONU para Agricultura e Alimentação (FAO, na sigla em inglês) indica que o número de brasileiros em “insegurança alimentar severa”, ou seja, sobrevivendo em absoluta escassez de comida, passou de 3,9 milhões para 7,5 milhões, entre 2018 e 2020.

O impacto do empobrecimento já era visível nos centros urbanos, mas se agravou na pandemia. Em dezembro do ano passado o governo interrompeu o auxílio emergencial, sem qualquer explicação. Demorou quatro meses para retomá-lo. Ainda reluta sobre mantê-lo a partir de janeiro do ano eleitoral de 2022.