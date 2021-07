“A condição de agente político [do senador] o deixa mais exposto à crítica e sujeito a ter suas ações ou omissões submetidas ao olhar da imprensa e da sociedade”

(Cármen Lúcia, juíza do Supremo Tribunal Federal, ao anular decisão judicial favorável à censura pedida pelo senador Marcos Do Val, do Podemos do Espírito Santo, contra o jornal Folha de S.Paulo)