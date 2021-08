“Eu disse que ia ser um amortecedor. Mas agora fala o extintor de incêndios: parem de inventar fagulhas que não existem. Responsabilidade, por favor. Não existe nenhuma, repito, nenhuma crise entre o presidente Bolsonaro e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Não vamos jogar gasolina na fogueira. Sobretudo, gasolinas que não existem em fogueiras imaginárias. Dou meu testemunho de que a relação do governo com o BC é excelente, que a autonomia da autoridade monetária é um avanço histórico e irreversível.”

(Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro, ontem)