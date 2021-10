“30% de tudo para Sua Majestade”, ordena a ex-amante do rei

Atualizado em 5 out 2021, 04h53 - Publicado em 5 out 2021, 08h30

“30% de tudo para Sua Majestade.”

(Corinna Larsen, ex-amante do rei emérito da Espanha, Juan Carlos Iº, em carta aos banqueiros suíços gestores do fundo “Peregrine”, de sua propriedade, sobre como deveriam repartir os recursos em caso de morte — veja trecho abaixo. O rei ex-amante teria direito a um terço do Fundo de Investimentos Hispano Saudita, que havia patrocinado e registrado em nome dela. A carta de Corinna Larsen é de 2007 e foi revelada na série de reportagens “Pandora Papers”, coordenada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Juan Carlos Iº está sob investigação por suspeita de cobrança de propinas em negócios da Espanha com a Arábia Saudita.)