Rio de Janeiro: está tudo dominado

Jorge Pontes foi delegado da Polícia Federal e é formado pela FBI National Academy. Foi membro eleito do Comitê Executivo da Interpol em Lyon, França, e é co-autor do livro Crime.Gov - Quando Corrupção e Governo se Misturam.

Ninguém interpreta melhor o Rio do que o próprio carioca, e Bezerra da Silva, em “Reunião de Bacana”, atingiu a perfeição ao traduzir a tragédia da nossa cidade.

Por oportuno, as circunstâncias que levaram ao afastamento do governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel, ocorrido nessa última sexta-feira 28 de agosto, nos levam a reforçar a nossa tese de que o Brasil (não apenas o Rio) enfrenta algo muito acima do crime organizado tradicional, que é o crime institucionalizado.

Trata-se, de fato, de um outro animal na “floresta” da criminologia. E o Rio de Janeiro é um exemplo clássico e acadêmico dessa morfologia da delinquência que vem nos atingindo em cheio.

O procurador da República Eduardo El Hage afirmou que durante as investigações sentiu-se atravessando “um túnel do tempo”, por conta das semelhanças entre o esquema que teria sido pilotado por Wilson Witzel e os assinalados nos governos de Luiz Fernando Pezão e Sérgio Cabral. El Hage comentou que as tipologias de lavagem eram praticamente iguais, só mudando os personagens.

Continua após a publicidade

E observamos, também, as figuras (políticos e empresários), esquemas, modus operandi, empresas e secretarias de governo que também estiveram no centro de escândalos anteriores, envolvendo o combalido Estado Rio de Janeiro.

E já caminhamos para um pentacampeonato da corrupção no Palácio Guanabara, onde mudam apenas as moscas…

Mas o crime institucionalizado vai muito além do gabinete do chefe do executivo. É, sobretudo, um mecanismo, ou melhor, uma entidade que paira sobre a cultura política e empresarial de uma região – ou país.

São os zangões que representam os fornecedores de equipamentos e de serviços; são os lobistas, os intermediários e os velhos beiradeiros, melhores prepostos do nosso capitalismo de compadrio. E é, sobretudo, o tecido formado pelos nossos representantes no poder legislativo.

Continua após a publicidade

No caso do Rio de Janeiro, a situação se aprofunda por conta da cultura de convívio (e consentimento) da sociedade com seus submundos adjacentes.

Como bem descreveu Fernanda Abreu, no hit “Rio 40 Graus”, a cidade que tem o pior e o melhor do Brasil, a vanguarda nas artes, teatro, música e moda, e o atraso e o baixo clero imperando na política.

O Rio coleciona, como nenhum outro lugar, inúmeros submundos, como o do tráfico de drogas, das milícias, do jogo do bicho, dos camelôs, das escolas de samba, das empresas de ônibus urbanos e por aí vai.

Somam-se a esses, os submundos oficiais, o da banda podre das polícias, o do Palácio Guanabara e o da política rasteira operada – há décadas – na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro – ALERJ.

Continua após a publicidade

Chegamos ao fundo do poço, com o desvio de recursos públicos num momento em que enfrentamos a penúria crônica do nosso sistema de saúde, agravada por milhares de mortes causadas pela pandemia.

Para piorar, ainda há a possibilidade de termos, no Rio, um chefe do Ministério Público indicado – em novembro próximo – com a influência do governo Jair Bolsonaro. É a melhor definição do se correr o bicho e se ficar o bicho come…

E dessa tragédia carioca participa grande parte de sua população, que invariavelmente, no dia eleições, tem como grande dilema se votará antes ou depois da praia.

Sempre é bom relembrar que quando tivemos Denise Frossard, disputando com Sergio Cabral o segundo turno das eleições de 2006, os eleitores do Rio optaram por Cabral.

Continua após a publicidade

Contudo, com as opções oferecidas ao eleitor carioca e fluminense, nos últimos pleitos, começamos a sentir saudades dos tempos em que tínhamos o Macaco Tião correndo por fora, e recebendo 400.000 votos nas eleições municipais.