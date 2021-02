Jorge Pontes foi delegado da Polícia Federal e é formado pela FBI National Academy. Foi membro eleito do Comitê Executivo da Interpol em Lyon, França, e é co-autor do livro Crime.Gov - Quando Corrupção e Governo se Misturam.

“Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado…”

Quantas vezes ainda vamos repetir a pergunta do refrão dessa canção-hino da banda Legião Urbana – a peça musical que o Brasil nunca deixa envelhecer – Que País é Esse?

O hit foi gravado em outubro de 1987 – quando a atual Constituição Federal ainda não havia sido promulgada – e segue cada vez mais atual.

A pergunta, no mesmo tom raivoso das perfomances de Renato Russo, cairia ontem, 1º de fevereiro de 2021, como o fundo musical perfeito, no instante em que o país inteiro testemunhou o Congresso Nacional curvando-se ao velho e obsceno fisiologismo político, vendendo-se pelos bilhões de reais dessa excrescência chamada “emendas parlamentares”.

Arthur Lira, o escolhido pelos representantes do povo brasileiro como presidente da Câmara dos Deputados, foi denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro em 2018, pela Procuradora Geral da República Raquel Dodge, e responde a dois processos criminais no STF.

E aí estão o Senado Federal e a Câmara dos Deputados nas mãos do Centrão, que tem um olho (guloso) nos cargos e orçamentos polpudos das estatais, e o outro olho (desesperado) no enterro definitivo da Operação Lava Jato, bem como de suas conquistas, cada vez mais minguantes..

Continua após a publicidade

E que país é esse, cujos governadores de estado se aproveitam da vulnerabilidade causada por uma pandemia que já dizimou 200 mil brasileiros, para enriquecer fraudando a compra de equipamentos de respiração?

Que país é esse, em que prefeitos aproveitam de seus cargos para furar a fila da vacinação?

Que país é esse, em que uma profissional de saúde finge que aplica a vacina em uma idosa, para poder desviar uma dose em proveito próprio?

Que país é esse, que depois de experimentar, em sequência, escândalos como Mensalão e Petrolão, assiste passivamente o retorno do Centrão ao principal palco político nacional e ao poder, no Congresso, supostamente a “casa do povo”?

Que país é esse, onde um presidente da República é eleito com juras de mudanças e avanços no combate à corrupção sistêmica e, em menos de dois anos, retrocede em todas as suas promessas, por conta do envolvimento do seu passado – e de seus filhos – com rachadinhas e lavagem de dinheiro?

No Amazonas, no Araguaia

Na Baixada Fluminense

Mato Grosso, Minas Gerais

E no Nordeste tudo em paz

Que país é esse?