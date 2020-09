Precisamos de ‘surfistas de ondas grandes’ na política brasileira

Jorge Pontes foi delegado da Polícia Federal e é formado pela FBI National Academy. Foi membro eleito do Comitê Executivo da Interpol em Lyon, França, e é co-autor do livro Crime.Gov - Quando Corrupção e Governo se Misturam.

Winston Churchill, primeiro ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, e considerado o maior estadista de todos os tempos, teria dito certa vez que “aqueles que nunca mudam de ideia nunca mudam nada”.

Nas últimas vinte e quatro horas os jornais brasileiros registraram, curiosamente, notícias sobre Cristiane Brasil e Maya Gabeira, filhas, respectivamente, de Roberto Jefferson e Fernando Gabeira.

Enquanto Cristiane, filha de Jefferson, foi alvejada por uma Operação da Polícia Federal, Maya, filha do jornalista Fernando Gabeira, quebrou o recorde de maior onda (22,4 metros) surfada por uma mulher em Nazaré, Portugal.

Roberto Jefferson, condenado por corrupção no processo do Mensalão, segue aparentemente insistindo nas escolhas erradas, e Fernando Gabeira, que pegou em armas na juventude para derrubar uma ditadura com o objetivo de implantar uma outra (ainda pior), mudou de ideia, voltando do exílio focando temas relevantes como meio ambiente e ecologia, e reconhecendo que esteve trilhando caminhos – no mínimo – incoerentes.

A política brasileira hoje é tão assustadora como as ondas gigantes de Nazaré. Difícil encarar seus redemoinhos e correntezas.

Precisamos de mais mulheres e homens de bem, ingressando na política (tão dominada por mal-intencionados), e com a determinação para operar as mudanças necessárias na realidade do país, com a coragem de quem desce uma onda gigante de Nazaré.

Enfim, que a audácia da jovem Maya possa servir de inspiração para a nossa juventude, assim como a sensibilidade e sofisticação intelectual de seu pai, Fernando Gabeira, que ‘mudou de ideia’ fazendo suas correções de rumo, e sirvam de exemplo para que repensemos nossas escolhas e posições políticas, como sociedade, enquanto há tempo para isso.