Governo Bolsonaro não está a salvo da corrupção sistêmica

Jorge Pontes foi delegado da Polícia Federal e é formado pela FBI National Academy. Foi membro eleito do Comitê Executivo da Interpol em Lyon, França, e é co-autor do livro Crime.Gov - Quando Corrupção e Governo se Misturam.

Nós sempre reforçamos a lembrança de que uma coisa é um governo não ter corrupção, e outra, bem diferente, é não ter escândalos de corrupção.

Cabe lembrar, para o pleno entendimento dessa ideia, que a Lava Jato estourou no ano de 2014, sobre fraudes que ocorreram em 2006, isto é, oito anos antes…

Abro parênteses para fazer o sombrio prognóstico de que uma das grandes dores de cabeça que teremos no futuro (anotem bem isso aí) será com favorecimento de empresas fabricantes de armas, munições e gadgets de Law Enforcement & Defesa. E isso inclui o lobby para a elaboração de normas sob medida para o setor, inclusive no tocante ao perfil que se busca desenhar para as Guardas Municipais – que montam mais de 1.100 em nosso território – que podem vir a guardar enorme potencial (mercado) para gastos de recursos públicos, na aquisição de equipamentos para esse segmento em especial.

Seria o que chamamos de corruption by design.

Nesses últimos dias, estamos nos deparando com a notícia de enorme quantidade de biscoitos, chicletes e latas de leite condensado cuja aquisição, por parte do governo federal, custou centenas de milhões de reais. Essa situação fez subir uma red flag para Tribunal de Contas da União – TCU, que, no mínimo, levanta suspeitas.

Para piorar a situação, na esteira desses acontecimentos, por coincidência ou não, o Portal da Transparência do governo federal saiu do ar sem maiores explicações.

Antes de acusar – ou de inocentar um plano – temos que exigir que essas compras sejam objeto de uma auditoria, ou melhor, de uma minudente perícia contábil, na qual seriam observados a pertinência, valores, produtos e formato da compra, assim como os seus usuários.

Impende seja realizado também um levantamento dos fornecedores desses itens alimentícios, observando se são manjados, e assinalando seus donos e, principalmente, se há conexões – diretas ou indiretas – com gestores, servidores da ativa ou agentes políticos.

Então, se está cedo para condenar, mais cedo ainda estaria para passar o pano…

Definitivamente, não me assombraria se, passado algum tempo, explodissem – em relação ao governo Bolsonaro – muitas dessas situações de fraudes em licitações, pois, pelas mãos do próprio presidente, o Centrão, grupo político fisiológico e conhecidamente amarrado ao atraso, e que ajudou a produzir escândalos recentes como o Mensalão e o Petrolão, está sendo cada vez mais empoderado e prestigiado pelo Planalto.

Pois bem, se os defensores do presidente quiserem passar o pano nisso também, que o passem bem molhado, pois leite condensado costuma lambuzar…